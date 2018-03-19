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Сурайкин и Грудинин поздравили Путина с победой на выборах

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Фото: ТАСС/ Михаил Метцель
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Кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, пишет «Национальная служба новостей» Сурайкин пожелал Путину успешной реализации социальных реформ и отметил, что на выборах «была тяжелая борьба».

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин также поздравил Путина с победой, пишет «Газета.ру».

«Я сразу скажу вам, что я абсолютно убежден, что действующий президент победил», — цитирует кандидата агентство «РИА Новости».

18 марта в России состоялись выборы президента России. По итогам обработки 99,94% протоколов действующий президент России Владимир Путин набрал 76,68% голосов избирателей. Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что во время проведения выборов не было выявлено серьезных нарушений.

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