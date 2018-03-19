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Макрон пожелал Путину успеха во всесторонней модернизации РФ

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Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS
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Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам выборов главы государства, которые состоялись 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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«Президент республики адресовал РФ и российскому народу от имени Франции пожелания успеха в деле политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны», — приводит текст заявления дворца ТАСС.

На данный момент в адрес Путина продолжают поступать письменные и телефонные поздравления. В беседах также затрагиваются актуальные вопросы развития двусторонних отношений и международной повестки дня.

19 марта по результатам обработки 99,94% бюллетеней за Путина отдали свой голос 76,68% избирателей. Второе место занял кандидат о КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов. Третье — глава ЛДПР Владимир Жириновский, за него проголосовали 5,66% россиян.

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