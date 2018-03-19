Памфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений в ходе выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не получила жалоб на серьезные нарушения в ходе выборов президента 18 марта. Об этом в понедельник, 19 марта, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Таких жалоб серьезных не зафиксировано пока. Поэтому мы берем тайм-аут, чтобы сейчас все, в том числе кандидаты, партии, их представляющие, могли внимательно посмотреть, подать нам официальные жалобы, если у них на это есть основания, и мы до подведения итогов голосования самым внимательным образом их рассмотрим», — сказала она журналистам.

По словам Памфиловой, в ходе нынешних выборов нарушений зафиксировано вдвое меньше по сравнению с 2012 годом. Она подчеркнула, что в ЦИК намерены жестко реагировать в случае их выявления. Она заявила, что «нахимичить» при онлайн-трансляциях в участковых избиркомах было невозможно.

«Я в данном случае вообще исключаю эту возможность, поэтому все инсинуации сразу отвергаю», — подчеркнула Памфилова.

В понедельник, 19 марта, ЦИК РФ подвела предварительные итоги выборов президента России. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает с 76,66% голосов избирателей. На второй позиции находится кандидат от КПРФ Павел Грудинин, на третьей — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По итогам обработки 99,83% протоколов явка на выборах президента России составляет 67,47%. У ЦИК есть 10 дней на обнародование окончательных итогов выборов президента России.