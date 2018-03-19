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Путин встретится со своими конкурентами на выборах президента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 19 марта, проведет встречу с кандидатами на пост главы государства. Он намерен поддерживать с ними диалог, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, он это делал и в 2012 году, такая же встреча состоится сегодня», — сказал журналистам пресс-секретарь президента.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, как в Кремле оценивают потенциал кандидатов в президенты. Он отметил, что это прерогатива «целиком и полностью» избранного президента России.

В понедельник, 19 марта, Центризбирком России подвел предварительные итоги выборов президента РФ. По последним данным, сейчас обработано 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий. За Владимира Путина проголосовали более 56 млн россиян. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, он получает 11,8% голосов. На третьем месте — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.

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