Признать, нельзя оспорить

Мировые лидеры поздравили Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Первые звонки и телеграммы стали поступать еще в воскресенье. Эксперты уверены: если до выборов западные партнеры еще могли попытаться «раскачать лодку», то после 18 марта стала очевидна необходимость возвращения к диалогу с Москвой. Сам глава российского государства уже заявил, что расценивает рекордную поддержку на выборах как признание сделанного за последние годы в очень сложных условиях. Владимир Путин подчеркнул: важно объединять усилия всех людей — вне зависимости от того, за какого кандидата был отдан их голос. Между тем большинство участников кампании остались довольны результатами, заявив «Известиям», что не планируют оспаривать ее итоги.

Среди первых, кто поздравил Владимира Путина с победой на выборах, — сербский президент Александр Вучич, лидер КНР Си Цзиньпин, лидеры ближнего зарубежья — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Молдавии. Звонки и телеграммы поступали в Кремль и весь понедельник. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил надежду, что «удастся противодействовать отчуждению» в отношениях двух стран. Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал Владимиру Путину успехов в модернизации страны. Кандидат в премьеры Италии Маттео Сальвини — «хорошей работы».

Лидер Сирии Башар Асад отметил, что действия российского лидера на международной арене отражают «пульс народа России и всех, кто желает правды и справедливости». А премьер Японии Синдзо Абэ выразил готовность и дальше развивать отношения между Москвой и Токио. Поздравления поступили также от лидеров Индии, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта.

Вернуться к диалогу

Победа Владимира Путина не скажется на отношениях Москвы и Запада: наши «партнеры» взяли курс на критику внешней политики России еще три года назад. Однако, как полагают эксперты, после 18 марта США и Европе придется добавить конструктива в диалоге с Москвой. Они вряд ли откажутся от попыток «раскачать лодку», однако будут действовать иначе.

— Запад — это не организация с вертикалью управления. Определенная часть элит будет холодно с нами работать, но при этом, там где им нужно, будет совершать соответствующие тактические шаги в нашу сторону. Выгоден Германии и ряду стран «Северный поток – 2», значит, они будут его продвигать. Выгодно американцам покупать у нас ракетные двигатели — они будут это делать и дальше, — заявил «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Депутат немецкого бундестага от «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер полагает, что у ЕС и Германии нет альтернативы — им придется выстраивать диалог с Москвой.

— Нам нужны стабильные отношения с Россией. По данным института Восточный комитет германской экономики, за 2017 год Германия потеряла более €100 млрд из-за сокращения экономических связей с Россией. И это, между прочим, отражается на сильнейшей экономике в ЕС, — подчеркнул немецкий политик.

Максимальная поддержка

Рекордные показатели явки и доверие миллионов граждан «как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях, надежда наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно», заявил Владимир Путин по итогам дня голосования. Он подчеркнул: только объединив усилия, страна сможет совершить новый рывок. И это объединение не зависит от политических предпочтений граждан. Необходимо работать всем вместе, подчеркнул российский лидер.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов отметил, что Владимир Путин получил «мандат на дальнейшее проведение своего курса».

— Левая оппозиция в лице национал-шовинистов потерпела поражение, коммунисты показали худший результат за всю свою историю на выборах президента, ЛДПР тоже понесла значительные электоральные потери. В общей сложности этот блок где-то в два раза уменьшил свои возможные показатели. А либералы остались на уровне погрешности. Хотя для Собчак те голоса, которые она получила, — хороший старт, и на протяжении 10–15 лет ей есть куда развиваться, — пояснил политолог.

Без сомнений в победе

Большинство кандидатов уже признали победу Владимира Путина. Не все остались довольны своим результатом, однако сомнений в легитимности выборов у их участников нет.

Так, Павел Грудинин (КПРФ) назвал избирательную кампанию «самой грязной на постсоветском пространстве» (в ходе предвыборной гонки к кандидату от коммунистов возникли вопросы по поводу его зарубежных счетов, однако ЦИК разъяснил эту ситуацию), но признал победу действующего главы государства.

— Я абсолютно убежден, что нынешний президент победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была, — заявил он на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский сообщил «Известиям», что условия предвыборной борьбы были неравными, а все спортсмены и артисты, по его мнению, «как один были за кремлевского кандидата».

— Процент основных конкурентов кремлевского кандидата размывали за счет подставных кандидатов. Собчак предлагали большие деньги за участие в выборах. Титов вообще человек президента, он прямо говорит, что он не против Путина, а лишь продвигал свою экономическую программу. Сурайкин — искусственный конкурент КПРФ. А цель всего этого — сделать явку выше, сделать выборы увлекательнее. Поэтому Грудинина и не сняли из-за иностранных счетов: он был важным элементом всего этого, — заявил он «Известиям».

Бизнес-омбудсмен, кандидат от Партии роста Борис Титов, в свою очередь, назвал нынешнюю кампанию «серьезной и цельной». В ходе выборов он представлял свою «Стратегию роста», но у президентской кампании в России свои, специфические законы, отметил он.

— Рассчитывать на победу мы не могли, хотя и от итогового результата, признаемся, ожидали более значительной цифры. Мы адресовались к умным, неуспокоенным людям, к практикам, которые хотят и не могут воплотить свои способности на благо Родины. И они нас услышали. И теперь нас должна услышать реальная власть и новый президент, — сказал он «Известиям».

Ксения Собчак, которая шла на выборы от «Гражданской инициативы», заявила «Известиям», что недовольна своим результатом: он мог бы быть и другим при правильной мобилизации электората. Однако нынешний итог для нее все-таки «победа на праймериз среди либеральных кандидатов».

— У меня лучший результат среди либерально настроенных кандидатов, — пояснила Ксения Собчак.

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский также заявил, что не зря участвовал в выборах.

— Мы прекрасно понимали, что эта процедура мало похожа на настоящие выборы: непропорциональное освещение в СМИ, спойлеры, административное давление. Но мы участвовали в ней, потому что это была единственная возможность потребовать перемен, — сказал он представителям СМИ.

Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») сообщил «Известиям», что результаты выборов — свершившийся факт, который никто не будет оспаривать.

— Когда Россия находится в условиях блокады и на нее возрастает внешнее давление, население должно сплотиться вокруг президента. И чем сильнее нарастало это давление, тем выше были шансы у Путина взять большее число голосов. А я удовлетворен тем, что мне удалось поднять русский вопрос и поставить ребром вопрос о необходимости принятия закона о сбережении русского народа, — пояснил он.

Максим Сурайкин («Коммунисты России») полагает, что комментировать результаты рано.

— Мы пока проводим анализ, — заявил он «Известиям». — И оспаривать ли результат, будем решать после получения всех протоколов.

Председатель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов полагает, что кандидаты не будут оспаривать результаты выборов: они прошли в соответствии с законом.

— Результаты, скорее, совпали с прогнозами социологов. То, что Владимир Путин перейдет 70%, было прогнозируемо. Но чтобы настолько — новость, — сказал он.

В свою очередь, Павел Грудинин проиграл Геннадию Зюганову образца 2012 года, сильно сдал Владимир Жириновский, зато появилась Ксения Собчак, обратил внимание политолог.