Генсек Совета Европы поздравил Путина с победой на выборах президента

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства и выразил надежду, что новый срок российского лидера станет периодом мира и процветания в РФ. Заявление главы совета распространила пресс-служба организации.

«Поздравляю с переизбранием 18 марта 2018 года на пост президента Российской Федерации. Мы в Совете Европы надеемся, что ваш новый президентский срок станет периодом мира и процветания для российского народа», — приводит «РИА Новости» выдержку из заявления.

Турбьерн Ягланд подчеркнул, что Россия является важным членом Совета Европы. Генсек ожидает, что в ближайшие годы Москва будет активно участвовать в работе Совета Европы, поддерживая стандарты прав человека, демократии и верховенства закона на благо народа России. Кроме того, глава организации призвал приложить совместные усилия для консолидации общего юридического поля в «особенно сложное для Европы время».

На выборах президента России 18 марта Владимир Путин набрал 76,68% голосов избирателей при явке в 67,4%.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявила в своей резолюции о финансовых трудностях в организации, которые возникли из-за отказа России платить часть своего взноса за 2018 год.