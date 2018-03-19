ПАСЕ признает финансовые трудности из-за отказа РФ платить часть взноса

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в своей резолюции признает наличие финансовых трудностей из за отказа России платить часть своего взноса за 2018 год. В документе говорится о том, что бюджет ассамблеи на текущий год составляет менее €17,5 млн, дефицит составляет €1,5 млн.

В резолюции ПАСЕ выражает крайнюю степень не удовлетворения тем фактом, что «вынуждена производить столь массовые сокращения в своем бюджете, и без того, значительно ослабленном десятилетием ограничений».

Отношения России и Совета Европы обострились в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из конфликта.

В связи с неучастием представителей России в работе ассамблеи Москва приняла решение о приостановке выплаты части взноса в бюджет Совета Европы летом 2017 года.

Ранее большинство членов спецкомитета ПАСЕ высказались за восстановление диалога с РФ. Против выступили Украина, страны Прибалтики и Великобритания.