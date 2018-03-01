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РФ думает о выходе из Совета Европы и прекращении сотрудничества с ЕСПЧ

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Фото: commons.wikimedia.org/Adrian Grycuk
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Власти России изучают возможность выхода из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), если не будет не будет скорректирована нынешняя линия суда, в результате которой появляются антироссийские решения. Об этом в четверг сообщили источники в профильных российских ведомствах.

«При рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает», — приводит «РИА Новости» слова источников, по мнению которых доводы и аргументация российской стороны не принимаются во внимание.

По словам источников, зачастую суд прибегает к практике «двойных стандартов», отказываясь учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права, передает НСН.

Российские парламентарии лишены права голоса в ПАСЕ, подчеркнули они, поэтому более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия представителей РФ.

В связи с этим остается открытым вопрос легитимности избрания этих судей и принятых ими применительно к Российской Федерации решений.

«Таким образом, в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу нашей страны из под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы», — заключили они.

Напомним, российскую делегацию лишили в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) права голоса в 2014 году из-за позиции по Крыму. С тех пор РФ документы для аккредитации на сессии ассамблеи не направляет, а с конца июня 2017 года Россия приостановила выплаты взносов в бюджет СЕ до восстановления полномочий делегации.

Отметим, Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса. При этом ПАСЕ никак на это не отреагировала, отмечая важность диалога с Россией.

В минувший вторник ЕСПЧ присудил компенсацию украинской активистке Анне Синьковой по делу об осквернении мемориала Вечного огня в Киеве. Украину обязали выплатить активистке объединения «Братство святого Луки» €4 тыс.

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Девушка и несколько ее соратников в конце 2010 года поджарили яичницу и сосиски на Вечном огне в киевском парке Славы, протестуя против расхода газа. 

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