ЕСПЧ присудил компенсацию жарившей яичницу на Вечном огне в Киеве активистке

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию украинской активистке Анне Синьковой по делу об осквернении мемориала Вечного огня в Киеве. Киев обязали выплатить девушке €4 тыс.

Активистка объединения «Братство святого Луки» в конце 2010 года и несколько ее соратников поджарили яичницу и сосиски на Вечном огне в киевском парке Славы, протестуя против расхода газа. После того как ролик был распространен в соцсетях, девушка была арестована.

Печерский районный суд приговорил Синькову к трем годам условно. В свою очередь, ЕСПЧ установил, что при задержании и аресте были нарушены права девушки. Ей присудили компенсацию в €4 тыс., передает «РИА Новости».

Вместе с тем в ЕСПЧ подчеркнули, что у украинского суда были все основания расценить поступок девушки как «презрительный и нарушающий нормы почитания мемориала». В решении суда говорится, что у Синьковой было много других возможностей выразить свою позицию, не нарушая законодательства.