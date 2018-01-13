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Нетрезвый лихач протаранил «Вечный огонь» в Надыме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Лишенный прав пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшим и врезался в мемориал «Вечный огонь» в Надыме. Об этом сообщило управление МВД РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ДТП произошло вечером 8 января. Двигаясь по регулируемому перекрестку на запрещающий сигнал светофора, водитель BMW столкнулся с автомобилем Kia, после чего врезался в стелу мемориала «Вечный огонь». Водитель Kia получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Установлено, что лихач был лишен прав.

«Полицейские выяснили, что гражданин неправомерно завладел данным транспортным средством, которое находилось на стоянке около одного из магазинов. При проверке также установлено, что решением мирового суда данный водитель лишен права управления транспортным средством на 36 месяцев», — говорится в сообщении.

Также сотрудники ДПС выявили у виновника аварии признаки алкогольного опьянения. Проходить медосвидетельствование мужчина отказался.

Водитель привлечен к административной ответственности, кроме того, в его действиях были установлены признаки преступления «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека».

10 января ГИБДД представила статистику по пьяным водителям в новогодние праздники.

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