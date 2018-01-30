Полиция разыскивает погасивших Вечный огонь в Кашире школьников

Правоохранители работают над установлением личности школьников, 29 января забросавших снегом Вечный огонь на Аллее Славы в подмосковной Кашире.

«Сотрудники полиции устанавливают личности подростков. По данному факту проводится проверка», — приводит ТАСС слова своего собеседника в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Как отмечает агентство, в Сети ранее появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как трое подростков прыгают через Вечный огонь, а после забрасывают его комьями снега, в результате чего пламя гаснет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что полицейские задержали двух школьниц, осквернивших Вечный огонь в райцентре Абинск Краснодарского края. Ученицы старших классов станцевали у Вечного огня, а затем начали плевать в него.