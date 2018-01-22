Прямой эфир

Неизвестные хулиганы повредили символ Камчатки

0
Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные повредили скульптурную композицию «Здесь начинается Россия» — один из самых известных памятников Камчатки, сообщает администрация города Елизово, в окрестностях которого расположен монумент.

Скульптура была установлена в 2011 году и с тех пор стала символом полуострова. Она изображает медведицу с медвежонком, вытесанных из камня в натуральную величину. Медведица-мать держит в зубах лосося. Памятник неоднократно подвергался атакам вандалов, указывает «РИА Новости».

Последний раз монумент повредили в период с 11 по 15 января: у медведицы обломали уши. Власти города не исключают, что скульптуру могли попортить группы людей, которые позировали на ней 12 и 13 января.

Администрация города объявила вознаграждение за любую информацию о хулиганах, а также обратилась в полицию.

В настоящий момент полиция устанавливает личности совершивших данное правонарушение.

8 января вандалы закрасили краской памятные таблички, установленные на стенах древнейшего православного храма в украинском Чернигове. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестные в США уничтожили десятки тысяч пчел из РФ и Италии
Рынок кошерных продуктов сгорел в Париже

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017