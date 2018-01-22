Неизвестные хулиганы повредили символ Камчатки

Неизвестные повредили скульптурную композицию «Здесь начинается Россия» — один из самых известных памятников Камчатки, сообщает администрация города Елизово, в окрестностях которого расположен монумент.

Скульптура была установлена в 2011 году и с тех пор стала символом полуострова. Она изображает медведицу с медвежонком, вытесанных из камня в натуральную величину. Медведица-мать держит в зубах лосося. Памятник неоднократно подвергался атакам вандалов, указывает «РИА Новости».

Последний раз монумент повредили в период с 11 по 15 января: у медведицы обломали уши. Власти города не исключают, что скульптуру могли попортить группы людей, которые позировали на ней 12 и 13 января.

Администрация города объявила вознаграждение за любую информацию о хулиганах, а также обратилась в полицию.

В настоящий момент полиция устанавливает личности совершивших данное правонарушение.

8 января вандалы закрасили краской памятные таблички, установленные на стенах древнейшего православного храма в украинском Чернигове.