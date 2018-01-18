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Неизвестные в США уничтожили десятки тысяч пчел из РФ и Италии

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Фото: Global Look Press/Wolfgang Kumm
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Неизвестные уничтожили в США порядка 200 тыс. пчел, привезенных из России и Италии. Инцидент произошел в городе Прундейл, штат Калифорния. В результате вандалы перевернули около ста ульев и облили пчел дизельным топливом.

Один из владельцев ульев считает, что нападение могли совершить его соседи, которые неоднократно жаловались на неудобства из-за существования насекомых. Ущерб от действий вандалов составил около $50 тыс. В настоящее время полиция проводит расследование по факту случившегося, передает телеканал KSBW 8.

Как сообщал портал iz.ru, ранее в штате Калифорния произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего сотни ульев с пчелами. Водитель автомашины из-за ситуации на дороге применил экстренное торможение, автомобиль съехал на обочину и врезался в дорожную насыпь. В результате ДТП ульи выпали на землю.

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