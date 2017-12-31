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Вандалы разрушили около 50 ульев в США

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фото: Global Look Press/imagebroker.com/Frank Bienewald
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Вандалы разрушили около 50 ульев в США, при этом от холода погибли полмиллиона пчел.

Информацию об этом распространил местный филиал CBS в ночь на воскресенье, 31 декабря.

Владелец ульев пожаловался, что его бизнес уничтожен, сообщает RT.

Сообщается, что вандалы хорошо подготовились — они забрали с собой видеокамеру, которая должна была следить за ульями.

4 ноября в штате Калифорния произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего сотни ульев с пчелами. Водитель автомашины из-за ситуации на дороге применил экстренное торможение, автомобиль съехал на обочину и врезался в дорожную насыпь. Ульи в результате ДТП выпали на землю.

Местный пчеловод рассказал в интервью, что, поскольку авария произошла ночью и начинался дождь, «единственным гуманным способом удержать пчел» было убить их, распылив на насекомых мыльную воду. Стоимость погибших пчел — $1–2 млн.

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