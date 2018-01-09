Рынок кошерных продуктов сгорел в Париже

Рынок кошерных продуктов на юге Парижа, ранее подвергшийся нападению вандалов-антисемитов, стал жертвой поджога.

Об этом заявило агентство Associated Press во вторник, 9 января.

Власти не сомневаются, что это был поджог, сообщает RT.

Сейчас полиция проверяет, связан ли пожар с акцией вандализма на рынке, которая произошла на прошлой неделе. Тогда неизвестные разрисовали свастиками магазин с кошерными продуктами.

29 декабря сотрудники управления внутренней безопасности (DGSI) Франции задержали мужчину и женщину, подозреваемых в подготовке террористических атак.

Отмечается, что подозреваемые планировали совершить теракты в новогодние праздники. 21-летний молодой человек был задержан в районе города Леона, 19-летняя девушка арестована вблизи Парижа. По данным полиции, подозреваемые связаны с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), при этом они не были знакомы между собой.