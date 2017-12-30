Иностранец задержан за поджог автомобилей в Москве

Гражданин зарубежного государства задержан в Москве за поджоги автомобилей. Полицейские полагают, что выходец из страны ближнего зарубежья имеет отношение к поджогу четырех автомобилей.

«Оперативники установили, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения поджег несколько мусорных контейнеров и передвинул их к припаркованным автомобилям», – приводит «Газета.ру» сообщение столичного главка МВД. В правоохранительных органах добавили, что сначала загорелась «Волга», а затем еще три припаркованные рядом иномарки.

В ноябре сотрудники ФСБ задержали участников движения националиста Вячеслава Мальцева «Артподготовка», планировавших поджоги административных зданий и нападения на стражей правопорядка в Москве.