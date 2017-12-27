В полиции раскрыли подробности стрельбы на фабрике в Москве

В ГУ МВД по Москве раскрыли подробности стрельбы на фабрике «Меньшевик» на Иловайской улице Москвы.

Как сообщают в ведомстве, конфликт, связанный с имущественным спором из-за хозяйствующих субъектов, закончился убийством одного человека, передает РЕН ТВ.

Уточняется, злоумышленник застрелил своего конкурента по бизнесу.

Ранее 27 декабря сообщалось, что в результате стрельбы на юго-востоке Москвы погиб один человек. По подозрению в этом преступлении разыскивается директор фабрики «Меньшевик».