Директор фабрики «Меньшевик» разыскивается в Москве по подозрению в убийстве

Полицейские разыскивают злоумышленника, который в ходе конфликта убил из пистолета своего конкурента по бизнесу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

«По данным ГУ МВД по Москве, в 9:13 на улице Иловайская произошел конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора», — цитирует сообщение РЕН ТВ.

Известно, что один из участников конфликта скончался.

Телеканал уточняет, что погибшим оказался 31-летний Алексей К. По предварительным данным, он был убит из карабина «Сайга».

Полицейские предпринимают меры к задержанию подозреваемого в стрельбе.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет информацию о захвате заложников на фабрике в Москве.