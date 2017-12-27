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Директор фабрики «Меньшевик» разыскивается в Москве по подозрению в убийстве

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Фото: IZ.RU
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Полицейские разыскивают злоумышленника, который в ходе конфликта убил из пистолета своего конкурента по бизнесу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

«По данным ГУ МВД по Москве, в 9:13 на улице Иловайская произошел конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора», — цитирует сообщение РЕН ТВ

Известно, что один из участников конфликта скончался.

Телеканал уточняет, что погибшим оказался 31-летний Алексей К. По предварительным данным, он был убит из карабина «Сайга». 

Полицейские предпринимают меры к задержанию подозреваемого в стрельбе. 

Ранее сообщалось, что полиция проверяет информацию о захвате заложников на фабрике в Москве.

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