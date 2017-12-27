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Один человек погиб в результате стрельбы на фабрике в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Один человек погиб в результате стрельбы на юго-востоке Москвы. Полиция сейчас принимает меры по задержанию злоумышленника.

Как передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве, злоумышленник в ходе конфликта убил из пистолета своего конкурента по бизнесу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Сегодня утром на улице Иловайской, дом № 20, корпус 1, между двумя мужчинами произошел имущественный спор из-за хозяйствующих субъектов», — говорится в сообщении ведомства.

Портал iz.ru ранее писал о том, что полиция проверяет информацию о захвате заложников на фабрике в Москве. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

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