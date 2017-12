В штате Теннесси произошла стрельба в торговом центре

В американском городе Мемфис (штат Теннесси) произошла стрельба в одном из торговых центров. Об этом сообщает портал Breaking 911.

Инцидент произошел в ТЦ «Wolfchase Galleria» вечером во вторник 26 декабря. Сообщения о стрельбе поступили в 19:10. В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека. Они госпитализированы, их состояние не оценивается как критичное.

UPDATE - THREE people were shot just outside of the Cheesecake Factory at Wolfchase Galleria around 7:15 tonight. All are expected to be okay. @LocalMemphis just got briefed by media. More to come. pic.twitter.com/XBNMSTgvR1