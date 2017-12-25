Пять человек пострадали при стрельбе в штате Миссисипи

В американском городе Виксберг (штат Миссисипи) произошла стрельба, пять человек ранены. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел в местном ресторане поздно вечером в воскресенье, 24 декабря. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила одного раненого перед зданием заведения и еще четвертых — в зале. Все пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

На данный момент по факту происшествия задержан 21-летний молодой человек. О его мотивах ничего не сообщается.

24 декабря СМИ сообщали о стрельбе в одном из торговых центров Майами и эвакуации его посетителей. Позже местная полиция опровергла данную информацию.