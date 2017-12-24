Полиция опровергла сообщение о стрельбе в ТЦ в Майами

Сообщения о стрельбе в одном из торговых центров Майами не подтвердились, заявили в местной полиции.

Ранее представители торгового центра Aventura Mall заявили, что посетители были эвакуированы из здания ТЦ после того, как в полицию поступило сообщение о стрельбе.

«В полиции установили, что в торговом центре Aventura Mall не было стрельбы», — говорится в сообщении полиции района Авентура, опубликованного в микроблоге Twitter.

#AventuraPolice has determined that a shooting DID NOT take place at Aventura Mall. The scene is secure but traffic in the area is heavy. — Aventura Police (@aventurapolice) December 24, 2017

В правоохранительных органах отметили, что инцидент не повлияет на работу торгового центра и он будет открыт в воскресенье, 24 декабря, передает телеканал RT.