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Полиция опровергла сообщение о стрельбе в ТЦ в Майами

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Фото: Global Look Press/UPPA
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Сообщения о стрельбе в одном из торговых центров Майами не подтвердились, заявили в местной полиции.

Ранее представители торгового центра Aventura Mall заявили, что посетители были эвакуированы из здания ТЦ после того, как в полицию поступило сообщение о стрельбе.

«В полиции установили, что в торговом центре Aventura Mall не было стрельбы», — говорится в сообщении полиции района Авентура, опубликованного в микроблоге Twitter.

В правоохранительных органах отметили, что инцидент не повлияет на работу торгового центра и он будет открыт в воскресенье, 24 декабря, передает телеканал RT.

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