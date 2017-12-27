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Полиция проверяет информацию о захвате заложников на фабрике в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Полиция проверяет информацию о захвате заложников на фабрике на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным журналистов, инцидент произошел на улице Иловайской.

По предварительной информации, есть раненые. Обстоятельства происшествия выясняются. На место происшествия направляются экстренные службы города.

По информации агентства «Интерфакс», в здании фабрики произошел конфликт между хозяйствующими субъектами, после чего один их мужчин открыл огонь. Полиция принимает меры к задержанию стрелявшего.

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