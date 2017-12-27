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Полиция не подтверждает нахождение заложников на фабрике «Меньшевик»

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Фото: IZ.RU
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ГУ МВД РФ по Москве не подтверждает сообщения о том, что на территории фабрики «Меньшевик», где бывший собственник открыл стрельбу, находятся заложники. Об этом заявил официальный представитель ведомства Юрий Титов.

«Эту информацию мы не подтверждаем», — сказал Титов.

Сообщается, что мужчина сейчас передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление правоохранителям. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Портал iz.ru писал о том, что в результате стрельбы погиб охранник и трое получили ранения. Огонь на территории фабрики устроил ее бывший собственник, «вступив в словесный конфликт» с нынешним руководством предприятия.

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