Полиция не подтверждает нахождение заложников на фабрике «Меньшевик»
ГУ МВД РФ по Москве не подтверждает сообщения о том, что на территории фабрики «Меньшевик», где бывший собственник открыл стрельбу, находятся заложники. Об этом заявил официальный представитель ведомства Юрий Титов.
«Эту информацию мы не подтверждаем», — сказал Титов.
Сообщается, что мужчина сейчас передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление правоохранителям. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
Портал iz.ru писал о том, что в результате стрельбы погиб охранник и трое получили ранения. Огонь на территории фабрики устроил ее бывший собственник, «вступив в словесный конфликт» с нынешним руководством предприятия.