Во Франции задержаны два человека, подозреваемые в подготовке теракта

Сотрудники управления внутренней безопасности (DGSI) Франции задержали мужчину и женщину, подозреваемых в подготовке террористических атак. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Отмечается, что подозреваемые планировали совершить теракты в новогодние праздники. 21-летний молодой человек был задержан в районе города Леона, 19-летняя девушка арестована вблизи Парижа. По данным полиции, подозреваемые связаны с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), при этом они не были знакомы между собой.

«Активно присутствуя в социальных сетях и находясь в контакте с боевиками группировки ИГ, действующими в ирако-сирийской зоне конфликта, эти люди, каждый со своей стороны, планировали совершить теракты», — пишет France-Presse.

В полиции рассказали, что задержанные провели осмотр мест, пригодных для осуществления нападений на людей, и планировали атаковать представителей правоохранительных органов и французских военных.

Атаки намечались на рождественские праздники, однако за несколько дней до их начала молодые люди были задержаны. Отмечается, что при обыске у них не удалось обнаружить взрывчатых веществ или оружия.

Девушке и молодому человеку предъявлены обвинения в создании преступных группировок, преследующих террористические цели.

По данным издания, задержанный мог страдать психическими расстройствами.

20 декабря портал iz.ru сообщил о задержании пары из Франции в аэропорту в Турции. Их подозревают в связях с ИГ. По данным полиции, французы пытались проникнуть через Турцию в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам.