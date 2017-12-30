Мятежный полицейский из Венесуэлы обвинил власти в поджоге его дома

Мятежный полицейский Оскар Перес, угнавший вертолет и обстрелявший административные здания в Каракасе, обвинил власти в поджоге дома его родителей.

«Теперь они жгут дом моих родителей и отправляют в клинику моего отца… Их действия только укрепляют мою решимость исполнить свой долг перед народом», — написал он в своем в Twitter.

Оппозиционер добавил, что власти лишили его машины, ограбили и экспроприировали его дом. По словам Переса, режим преследует и мучает знакомых с ним людей, в том числе его детей.

В конце июня 2017 года группа силовиков во главе с Пересом угнала полицейский вертолет и забросала гранатами здания МВД и Верховного суда в Каракасе. Президент страны Николас Мадуро назвал случившееся террористической атакой и объявил злоумышленников в розыск. Поймать Переса так и не смогли.