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Две школьницы станцевали у Вечного огня на Кубани

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Фото: Global Look Press/Michael Kudryavtsev
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В городе Абинске Краснодарского края две школьницы осквернили Вечный огонь. Видео произошедшего появилось в сети. На записи девочки, на вид которым 13–14 лет, сначала греются у мемориала, а потом начинают танцевать и плевать в огонь.

Судя по всему, видео было сделано в минувшие выходные уличными камерами. Официально власти Абинска пока от комментариев воздерживаются. По некоторым данным, в ближайшее время глава района разъяснит ситуацию.

Кроме того, известно, что полиция начала проверку по факту произошедшего. Подростков заставили писать объяснительные, вызвали родителей, провели разъяснительную беседу и поставили на учет. Сами девочки утверждают, что не догадывались о том, какую общественную ценность представляет мемориал.

Между тем в соцсетях уже активно обсуждают видео случившегося. Поступок школьниц некоторые называют «плясками на костях», а сам мемориал «почти святыней», передает ИА KrasnodarMedia.

В конце прошлой недели портал iz.ru сообщал о том, что на Кубани дети забросали мусором Вечный огонь. Это произошло в городе Белореченске.

В сентябре 2017 года сообщалось, что в Ульяновске молодые люди жарили сосиски и сушили вещи у Вечного огня. Соответствующий снимок появился в соцсетях, после чего полиция начала проверку.

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