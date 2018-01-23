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Дети забросали мусором «Вечный огонь» на Кубани

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В Белореченске Краснодарского края дети забросали мусором «Вечный огонь» в парке Победы. Причастные к этому происшествию пока не установлены.

Как сообщает ИА «Кубанские новости», видеокамера системы «Безопасный город» зафиксировала большое пламя в чаше «Вечного огня». На записи также были видны дети, которые что-то бросали в чашу.

На место прибыла аварийная бригада «Белореченсккрайгаз», которая установила, что чаша огня сильно засорена. В ней обнаружили остатки горения мусора. Для того чтобы устранить последствия действий вандалов, экспертам пришлось на два часа отключать подачу газа.

В конце ноября 2017 года неизвестные в очередной раз залили цементом мемориал «Вечный огонь» в парке Славы в Киеве. То же было совершено 7 ноября. По факту осквернения мемориала было возбуждено уголовное дело.

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