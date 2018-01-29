Полиция задержала школьниц за осквернение Вечного огня на Кубани

Школьницы, осквернившие Вечный огонь в райцентре Абинск в Краснодарском крае, задержаны, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону.

«По факту осквернения мемориала «Вечный огонь» в парке 30-летия Победы города Абинска двумя местными жительницами сотрудники полиции провели проверку. Личности участниц инцидента установлены. Ими оказались две 16-летние школьницы — учащиеся 10-го класса. Полицейские провели с ними профилактическую беседу и составили протоколы об административном правонарушении», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Сообщается, что в отношении школьниц был составлен протокол о мелком хулиганстве, по нему предполагается до 15 суток ареста или штраф до 1,5 тыс. рублей. В отношении родителей школьниц также были составлены протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По этим протоколам предусмотрены штрафы до 500 рублей.

Напомним, в интернете ранее появился видеоролик, на котором две школьницы танцуют у Вечного огня в Абинске, а затем плюют в него.