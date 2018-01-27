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Вандалы повредили более 30 надгробий на кладбище Петербурга

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Фото: РИА Новости/Вадим Жернов
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Вандалы осквернили свыше 30 надгробий на кладбище Кировского района Санкт-Петербурга. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МВД.

Как пояснили представители правоохранительных органов, поврежденные надгробия обнаружил 58-летний сотрудник кладбища во время обхода. Всего было осквернено 32 могильные плиты.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ («Надругательство над местами захоронения умерших»). Полицией приняты все необходимые меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

25 января неизвестные люди осквернили мемориал памяти погибших в теракте 9 января 1996 года в дагестанском Кизляре.

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