Вандалы повредили более 30 надгробий на кладбище Петербурга

Вандалы осквернили свыше 30 надгробий на кладбище Кировского района Санкт-Петербурга. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МВД.

Как пояснили представители правоохранительных органов, поврежденные надгробия обнаружил 58-летний сотрудник кладбища во время обхода. Всего было осквернено 32 могильные плиты.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ («Надругательство над местами захоронения умерших»). Полицией приняты все необходимые меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

25 января неизвестные люди осквернили мемориал памяти погибших в теракте 9 января 1996 года в дагестанском Кизляре.