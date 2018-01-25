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Неизвестные осквернили мемориал памяти погибших в теракте 1996 года в Кизляре

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Фото: Сайт Администрации МО "город Кизляр"
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Вандалы осквернили мемориал памяти погибших в теракте 9 января 1996 года в городе Кизляре в Дагестане.

Об этом заявила пресс-служба мэрии города в четверг, 25 января.

«Правоохранительные органы занялись поисками преступников, по данному факту возбуждено уголовное дело», — цитирует сообщение ТАСС.

9 января 1996 года боевики под командованием Салмана Радуева атаковали российский город Кизляр и, взяв группу заложников, 18 января возвратились на территорию Чечни. Погибли 78 военнослужащих и мирных граждан России.

22 января в польском городе Ольштын был осквернен памятник Благодарности Красной армии. Совершил акт вандализма польский активист, деятель антикоммунистической оппозиции Войчех Козел.

В августе 2016 года он облил этот же памятник красной краской. По его словам, его акции –– протест против пропаганды тоталитаризма.

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