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Потерпевшие обжаловали в ЕСПЧ приговор соучастнику теракта на Дубровке

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Потерпевшие обжаловали в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) приговор Хасану Закаеву, осужденному на 18 лет и девять месяцев колонии за соучастие в теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Марию Куракину.

«В этом деле у нас 42 заявителя — это потерпевшие и гражданские истцы, из числа выживших заложников и родственников тех, кто погиб в этой страшной трагедии. Наши доверители в своей жалобе утверждают, что их права как потерпевших и гражданских истцов не были восстановлены, право на справедливое судебное разбирательство и справедливую компенсацию было нарушено, не установлены важнейшие факты и обстоятельства дела», — сообщила Куракина.

Как сообщал портал iz.ru, Верховный суд России снизил срок заключения Закаева в августе 2017 года. Он был приговорен к 19 годам лишения свободы в марте прошлого года.

Теракт на Дубровке произошел 23 октября 2002 года во время премьеры мюзикла «Норд-Ост». Он стал самым масштабным терактом, совершенным в Москве. Здание было захвачено группой вооруженных боевиков во главе с террористом Мовсаром Бараевым. Сотрудники правоохранительных органов прибегли к штурму, чтобы освободить заложников.

Трагедия унесла жизни 130 человек, из которых 10 несовершеннолетних детей, 69 детей остались сиротами, потеряв своих родителей.

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