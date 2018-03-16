Прямой эфир

Большинство членов спецкомитета ПАСЕ высказались за диалог с РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство членов спецкомитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) высказались за восстановление диалога с РФ.

«В ходе заседания комитета подавляющее большинство участников — главы национальных делегаций и главы политических групп — высказались в поддержку усилий руководства ассамблеи по восстановлению диалога между всеми 47 странами-участницами, включая РФ», — сообщил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

По его словам, против выступили Украина, страны Прибалтики и Великобритания. Глава лондонской делегации предложил исключить Россию из дискуссии в связи с «делом Скрипаля», сообщает ТАСС.

Российская делегация в ПАСЕ лишена основных полномочий в апреле 2014 года в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. В частности, представители РФ лишены возможности голосовать и отстранены от участия в руководящих органах ПАСЕ.

16 января Совет Федерации и Государственная дума официально уведомили ассамблею о неучастии российской делегации в работе январской сессии организации. 13 февраля Дума решила не перечислять членский взнос в ПАСЕ за 2018 год.

Петр Толстой ранее заявлял, что резолюции ПАСЕ, касающиеся российского Крыма, не будут исполнены никогда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ПАСЕ утвердила нового председателя
Украина намерена противодействовать возвращению РФ в ПАСЕ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017