Большинство членов спецкомитета ПАСЕ высказались за диалог с РФ

Большинство членов спецкомитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) высказались за восстановление диалога с РФ.

«В ходе заседания комитета подавляющее большинство участников — главы национальных делегаций и главы политических групп — высказались в поддержку усилий руководства ассамблеи по восстановлению диалога между всеми 47 странами-участницами, включая РФ», — сообщил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

По его словам, против выступили Украина, страны Прибалтики и Великобритания. Глава лондонской делегации предложил исключить Россию из дискуссии в связи с «делом Скрипаля», сообщает ТАСС.

Российская делегация в ПАСЕ лишена основных полномочий в апреле 2014 года в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. В частности, представители РФ лишены возможности голосовать и отстранены от участия в руководящих органах ПАСЕ.

16 января Совет Федерации и Государственная дума официально уведомили ассамблею о неучастии российской делегации в работе январской сессии организации. 13 февраля Дума решила не перечислять членский взнос в ПАСЕ за 2018 год.

Петр Толстой ранее заявлял, что резолюции ПАСЕ, касающиеся российского Крыма, не будут исполнены никогда.