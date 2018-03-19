Путин призвал кандидатов в президенты объединить усилия для совместной работы

Президент России Владимир Путин на встрече с кандидатами на пост главы государства, принявшими участие в

выборах 18 марта, призвал объединять усилия для совместной работы.

«Конечно, предвыборная кампания — это всегда период особый, всегда она связана с особыми эмоциями, часто они перехлестывают, конечно, но так бывает практически везде, мы здесь не исключение никакое. Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны», — сказал Путин.

Он также выразил надежду, что участники встречи смогут обсудить саму кампанию и меры, которые нужно принять, для того чтобы «все позитивные моменты — а их было много в ходе избирательной кампании — были учтены в будущей практической работе исполнительной и законодательной ветвей власти».

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Действующий глава государства одерживает победу на президентских выборах. После обработки 99,94% бюллетеней он набрал 76,68% голосов избирателей, свидетельствуют данные, опубликованные на экране в информцентре ЦИК РФ. На втором месте — кандидат о КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов. На третьем — глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.