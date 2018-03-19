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Путин призвал кандидатов в президенты объединить усилия для совместной работы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин на встрече с кандидатами на пост главы государства, принявшими участие в

Точка отсчета 
Владимир Путин при рекордно высокой поддержке россиян переизбран на четвертый срок

выборах 18 марта, призвал объединять усилия для совместной работы.

«Конечно, предвыборная кампания — это всегда период особый, всегда она связана с особыми эмоциями, часто они перехлестывают, конечно, но так бывает практически везде, мы здесь не исключение никакое. Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны», — сказал Путин.

Он также выразил надежду, что участники встречи смогут обсудить саму кампанию и меры, которые нужно принять, для того чтобы «все позитивные моменты — а их было много в ходе избирательной кампании — были учтены в будущей практической работе исполнительной и законодательной ветвей власти».

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Моряки стоят в очереди перед избирательным участком в Севастополе, Крым
Фото: REUTERS/Pavel Rebrov
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Очередь на избирательном участке на Казанском вокзале в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Члены избирательной комиссии несут документы и мобильную избирательную урну для сбора голосов местных жителей в Смоленской области
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Представители клуба зимнего плавания голосуют на одном из участков в Барнауле
Фото: REUTERS/Andrei Kasprishin
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Люди готовят традиционную еду возле избирательного участка в Казани
Фото: REUTERS/Ilnar Tukhbatov
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Православный священник и члены его семьи идут голосовать в сибирском селе Большая Мурта под Красноярском
Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
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Мужчина опускает свой бюллетень в урну на избирательном участке в поселке Центорой, Чеченская Республика
Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
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Очередь военнослужащих на избирательном участке в Ростове-на-Дону
Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov
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Семья фотографируется на избирательном участке в Севастополе
Фото: REUTERS/Eduard Korniyenko
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Местная жительница передает свой голос в мобильную избирательную урну в Смоленской области
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Жительница Москвы голосует в Раменском районе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российские граждане у посольства РФ в Лондоне, Великобритания
Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Российские граждане на избирательном участке в Иерусалиме, Израиль
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Действующий глава государства одерживает победу на президентских выборах. После обработки 99,94% бюллетеней он набрал 76,68% голосов избирателей, свидетельствуют данные, опубликованные на экране в информцентре ЦИК РФ. На втором месте — кандидат о КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов. На третьем —  глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.

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