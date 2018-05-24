Макрон заявил о незаменимой роли России на международной арене

Владимир Путин принял в Константиновском дворце президента Французской Республики Эммануэля Макрона, который прибыл в Россию с официальным визитом. В качестве почетных гостей глава Франции с супругой примут участие в мероприятиях ПМЭФ-2018. В ходе переговоров были подписаны соглашения на общую сумму около €1 млрд, подтверждены позиции по Ирану и достигнута договоренность подумать о совместном формате для политического урегулирования ситуации в Сирии. На пресс-конференции по итогам переговоров Эммануэль Макрон назвал беседу "прямой, честной и очень плодотворной" и заявил, что Франция признает роль России на мировой арене.

Открывая встречу, Владимир Путин подчеркнул: отношения России и Франции развиваются "несмотря на все сложности сегодняшнего дня". Товарооборот между странами по итогам прошлого года вырос на 25%.

Эммануэль Макрон поблагодарил российского лидера за приглашение, обращаясь к нему на "ты". Президент Франции отметил, что диалог между двумя государствами не прекращался, невзирая на внешние факторы - продолжаются контакты в рамках российско-французского гражданского форума "Трианонский диалог", и эти контакты, по его словам, очень активны.

- Вне наших двусторонних отношений, думаю, сегодня настал такой момент, когда мы, две страны, у которых особый статус, поскольку мы являемся постоянными членами Совета Безопасности ООН, поскольку у нас очень крепкие, глубокие исторические связи, у нас очень крепкие связи в сфере международной политики, считаю, что благодаря этому мы можем найти решения и работать сообща по всем направлениям, будь то Украина, Ближний Восток, Иран, Сирия, будь то, как мы представляем себе, многосторонний подход к международной политике, - заявил он.

Эта встреча имеет важнейшее значение: встретились руководители двух важнейших европейских государств, которые связаны между собой давней историей, уверен исполнительный секретарь "Трианонского диалога", экс-посол РФ во Франции Александр Орлов.

- Отношения между Москвой и Парижем всегда носили особый характер. Сегодня, когда президент США Дональд Трамп бросил вызов всему миру, Европа должна определяться. Или она и в дальнейшем будет слепо следовать линии Соединенных Штатов в ущерб собственным экономическим и политическим интересам, либо она все-таки осознает свое место в мировой политике и будет искать другие более конструктивные отношения с Россией, - полагает эксперт.

По итогам переговоров Владимир Путин и Эммануэль Макрон сделали заявление для прессы. Французский лидер подчеркнул: мировое сообщество должно создавать механизмы взаимодействия между игроками, которые верят в действенное партнерство и ответственность.

- Франция - это независимая страна, мы принимаем независимые решения. Наш диалог с Россией - проявление этой независимой позиции, - заявил он. - Мы должны работать над укреплением взаимного доверия.

Совместно работать над принципами коллективной безопасности, соблюдать суверенитет народов и защищать национальные ценности - вот куда стоит двигаться отношениям двух стран, заявил Эммануэль Макрон.

- Вновь приобретенная роль сильного лидера накладывает новую ответственность. И я прекрасно осознаю незаменимую роль России в некоторых международных вопросах, - сказал французский президент. - Я предложил президенту Путину сформулировать вместе с Францией новое четкое определение многостороннего подхода, многосторонних отношений, чтобы эти термины перестали быть пустыми словами и приводили к конкретным результатам. Я бы хотел, чтобы Россия поняла - Франция надежный партнер для построения совместного будущего.

Стороны подтвердили, что будут действовать в рамках договора СВПД по Ирану, однако подчеркнули, что и сам Иран должен неукоснительно выполнять свои обязательства в рамках соглашения.

- У нас с президентом Путиным общие позиции, мы хотим сохранить рамки, необходимые для региональной безопасности, - подчеркнул Эммануэль Макрон.

Владимир Путин, в свою очередь, напомнил, что Иран выполняет все взятые на себя обязательства.

- В этой связи возникает вопрос: где основания для разрушения этой сделки и этой договоренности? Последствия, на мой взгляд, могут быть весьма плачевными. Но мы приветствуем настрой не только Франции, но и всей объединенной Европы, направленный на сохранение этой сделки, - заявил российский лидер.

После одностороннего выхода США из иранского соглашения и открытой угрозы применения американских санкций в отношении не только российских, но и европейских компаний для Европы наступил момент истины, считает Александр Орлов.

- Или Европа ляжет под США и исчезнет как мировой игрок, либо она будет как-то реагировать и утвердится в качестве самостоятельного игрока на международной арене, - сказал он.

Крупнейшие компании, которые присутствуют на российском и других рынках, заинтересованы в скоординированном ответе. Потому что, если сегодня позволить США делать в отношении Ирана то, что они хотят, завтра они могут начать аналогично действовать против России или другой страны, полагает эксперт.

Во время переговоров обсуждалась и ситуация в Сирии. По словам Эммануэля Макрона, стороны пришли к единому мнению о необходимости урегулировать конфликт политическим путем.

- Мы хотим, чтобы сирийский народ смог разработать новую Конституцию и выбрать свое правительство. Мы решили создать механизм кординационного взаимодействия между узкой группой и Астанинским форматом, - сказал он.

В Сирии ситуация еще не разрешена окончательно. Сейчас перед лидерами остро стоит вопрос, что делать дальше: возможно, придется трансформировать политические институты, менять конституцию, проводить выборы, считает французский сенатор, вице-председатель комиссии верхней палаты парламента по иностранным делам, обороне и безопасности Робер дель Пиккиа.

- Думаю, важное значение в диалоге имеют и темы реконструкции Сирии, на которую, по оценкам, необходимо около 105 млрд долларов, и участие международного сообщества и Европы в частности в институциональных изменениях в стране, - заявил "Известиям" эксперт.

Стороны обсудили и выводы следствия по делу о крушении Boeing на востоке Украины в июле 2014 года. По словам Эммануэля Макрона, российский лидер заявил о готовности взаимодействовать с другими странами в этом вопросе.

Делая заявления для прессы, Владимир Путин и Эммануэль Макрон прокомментировали отмену встречи президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким чен Ыном. Российский лидер сообщил, что в Москве эту новость восприняли с ожалением.

- Мы все очень рассчитывали на то, что будет сделан существенный шаг к разрядке ситуации на Корейском полуострове, и что это будет началом процесса денуклеаризации всего Корейского полуострова. Ким Чен Ын со своей стороны сделал всё, что он предварительно обещал сделать, даже взорвал тоннели и шахты на своем полигоне, но после этого мы услышали об отмене встречи со стороны Соединённых Штатов. Будем все вместе работать над тем, чтобы сблизить позиции Соединённых Штатов и Северной Кореи, - сказал Владимир Путин.

Он также прокомментировал санкции США в отношении других стран, заявив, что любые ограничения могут приниматься исключительно Советом безопасности ООН. Односторонние санкции, по словам российского лидера, нелегитимны и вредят развитию мировой экономики, которую необходимо избавлять от политических манипуляций.

По итогам переговоров, которые длились на два часа дольше запланированного времени, был подписан целый ряд соглашений на общую сумму 1 млрд евро. Так, российский "НОВАТЭК" и французский концерн "ТОТАЛЬ" подписали соглашение об участии последнего в проекте "Арктик СПГ 2".

Еще ряд контрактов планируется заключит в ходе Петербургского международного экономического форума, в работе которого Эммануэль Макрон примет учатие в качестве почетного гостя. "Разнообразие представленных на ПМЭФ отраслей отражает богатство партнёрств и потенциала сотрудничества между российскими и французскими компаниями: энергетика, транспорт, инфраструктура, здравоохранение, финансы, цифровые технологии, роботизация, окружающая среда, промышленное оборудование, товары народного потребления, авиастроение и космос. Около 20 контрактов и договоров о сотрудничестве будут подписаны в рамках ПМЭФ, - отмечено в пресс-релизе посольства Франции в РФ, которое есть в распоряжении «Известий».

В пятницу лидеры двух стран встретятся с представителями российского и французского бизнеса, а также пообщаются с членами координационного совета «Трианонского диалога».