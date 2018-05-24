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Путин напомнил Макрону о Вышинском в ответ на интерес к судьбе Сенцова

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин напомнил французскому лидеру Эммануэлю Макрону о задержанном на Украине российском журналисте Кирилле Вышинском в ответ на интерес к судьбе украинского режиссера Олега Сенцова.

На пресс-конференции по итогам переговоров лидеров двух стран в Санкт-Петербурге, Макрон заявил, что обсудил с российским президентом ситуацию вокруг дел режиссеров Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова.

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«Я говорил президенту, что это два очень чувствительных вопросов для нашей страны, поскольку интеллектуальная элита очень озабочена» — сказал президент Франции.

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму. Его сообщник Александр Кольченко приговорен к 10 годам лишения свободы.

Руководство «Седьмой студии», основателем которой является режиссер Кирилл Серебренников, в период с 2011 по 2014 год похитило около 200 млн рублей бюджетных средств, полученных от Минкульта России на реализацию проекта «Платформа».

В свою очередь Владимир Путин, отвечая на вопрос французского журналиста, отметил, что про Сенцова, который был задержан за организацию терактов, все знают, но почему-то не вспоминают о задержанном недавно на Украине главреде агентства «РИА Новости-Украина» Кирилле Вышинском, обвиняемом в госизмене за свою работу. Президент России призвал внимательно относиться к происходящему в Европе и быть объективными и обстоятельными.

«Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов на Украине. Вот только что, совсем недавно, несколько дней назад был задержан ваш коллега, российский журналист (Кирилл Вышинский — ред.). <…> Почему-то его судьба вас не интересует. Согласитесь, что это странно», — заявил президент России.

Также Путин отметил мужественную работу журналистов, которые в условиях конфликтах часто рискуют жизнью и даже погибают. Он заявил, что относится с уважением к их деятельности и уточнил, что российская сторона будет делать все необходимое для защиты их жизней.

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