Франция направит €50 млн для преодоления гуманитарного кризиса в Сирии

Франция направит Сирии €50 млн для оказания гуманитарной помощи. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

«Я принял решение несколько недель назад, в конце апреля месяца, придать новый импульс и инвестировать €50 млн в гуманитарную деятельность на территории Сирии», — сказал французский лидер.

Встреча президента России Владимира Путина и Эммануэля Макрона прошла в четверг, 24 мая, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). С российской стороны в переговорах также приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.