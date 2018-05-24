Совместная пресс-конференция Путина и Макрона. Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Беседа состоялась в Константиновском дворце.

Это первый визит французского президента в Россию с момента избрания на данный пост, в его делегацию вошли министр культуры Франсуаза Ниссен, глава МИД Жан-Ив Ле Дриан, спецпредставитель президента Франции по России Жан-Пьер Шевенман.

Портал iz.ru ведет прямую видеотрансляцию пресс-конференции по итогам переговоров Путина и Макрона.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что помимо официальных переговоров и общения в узком кругу главы двух государств должны посетить деловой обед. Кроме того, планируется подписание совместных документов.

Накануне визита главы Франции в Россию министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил необходимость честного диалога с Россией для сближения позиций Москвы и Парижа.