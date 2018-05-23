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Путин и Макрон обсудят международные проблемы на встрече в Петербурге

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Фото: TAСС/DPA/Panoramic
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Президент России Владимир Путин обсудит со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Санкт-Петербурге ряд международных проблем, в том числе ситуацию на юго-востоке Украины, кризисы в Сирии и Ливии, ситуацию на Ближнем Востоке и вопрос сделки по иранскому атому. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Мирные переговоры на основе права
Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили урегулирование сирийского кризиса накануне визита французского лидера в Россию

Контакты лидеров двух стран запланированы на 24-25 мая в рамках первого официального визита Макрона в Россию в качестве президента Франции.

«В ходе переговоров Путина с Макроном запланирован обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая ситуацию на юго-востоке Украины, перспективы разрешения кризисов в Сирии и Ливии, проблематику ближневосточного урегулирования», — цитирует Ушакова «РИА Новости».

Он также добавил, что стороны собираются обсудить перспективы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после выхода США из соглашения. Кроме того, по итогам переговоров запланировано подписание ряда межведомственных и коммерческих документов.

23 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил необходимость честного диалога с Россией для сближения позиций Москвы и Парижа.

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