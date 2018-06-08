Белый дом подтвердил намерение Австрии принять встречу Путина и Трампа

Австрия готова стать местом встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявили в Белом доме.

«Австрийцы передали, что хотели бы провести у себя встречу между президентом Трампом и президентом Путиным», — сообщил представитель совета нацбезопасности американской администрации в комментарии «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, в данный момент Белый дом не может дать никаких новостей по поводу встречи, несмотря на то, что главы двух государств в прошлом уже обсуждали возможность организации переговоров.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя совета нацбезопасности США заявила о готовности австрийских властей провести в стране российско-американский саммит с участием лидеров государств.