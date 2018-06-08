Австрия заявила о готовности стать местом встречи Путина и Трампа

Австрия готова послужить местом проведения переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Австрийцы выразили нам свою готовность принять встречу президентов Трампа и Путина. И хотя два лидера ранее обсуждали возможность организации встречи, пока нам нечего сообщить», — цитирует The Wall Street Journal заявление представителя совета нацбезопасности США.

Высокопоставленный европейский источник газеты подтвердил информацию, отметив, что российско-американский саммит может пройти в Вене летом.

По его словам, инициатива проведения встречи принадлежит президенту России. Путин обратился с данным предложением к австрийским властям во время встречи с канцлером Себастьяном Курцем, который, в свою очередь, выразил готовность обсудить детали с американской стороной.