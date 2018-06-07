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Трамп в короне украсит обложку выпуска журнала Time

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Cheriss May
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Художник Тим О'Брайен в очередной раз стал автором иллюстрации для обложки издания Time. В этот раз на ней будет изображен президент США Дональд Трамп, смотрящий в зеркало и видящий себя в короне.

Номер выйдет 18 июня и будет посвящен обвинениям Белого дома в адрес специального прокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

«Этот портрет Трампа, смотрящего в зеркало и видящего короля, показывает суть того, как он и команда его юристов действовали на минувшей неделе и в последние 500 дней», — заявил художник, комментируя свое видение данной иллюстрации.

Изображение стало четвертой работой О'Брайена с «участием» Трампа для обложки Time. Всего сотрудничеству со знаменитым американским изданием художник отдал 28 лет.

В декабре Time назвал «человеком года» женщин, которые первыми рассказали о сексуальных домогательствах. 

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