Трамп в короне украсит обложку выпуска журнала Time

Художник Тим О'Брайен в очередной раз стал автором иллюстрации для обложки издания Time. В этот раз на ней будет изображен президент США Дональд Трамп, смотрящий в зеркало и видящий себя в короне.

Номер выйдет 18 июня и будет посвящен обвинениям Белого дома в адрес специального прокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

«Этот портрет Трампа, смотрящего в зеркало и видящего короля, показывает суть того, как он и команда его юристов действовали на минувшей неделе и в последние 500 дней», — заявил художник, комментируя свое видение данной иллюстрации.

TIME’s new cover: Donald Trump's campaign to discredit the Russia investigation may be working. It's also damaging American democracy https://t.co/z3bDDFdd6c pic.twitter.com/tL7Rafd0ya