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Путин поделился мыслями о преемнике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин сообщил, что у него сейчас нет преемника, а в будущем того, кто займет пост главы государства, должны определить российские избиратели. Об этом президент заявил в ходе «прямой линии».

«Здесь не может быть никакой неточности»
Владимир Путин заявил, что залогом развития государства является стабильность конституционных норм

Вместе с тем глава государства признался, что он постоянно думает о том, кто после него займет должность президента. «Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемника в классическом смысле слова нет, его определит российский народ, избиратель Российской Федерации», — заявил Путин.

Кроме того, президент размышляет о новом подрастающем поколении управленцев, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за страну.

25 мая на ПМЭФ Путин сообщил, что не собирается вносить изменения в Конституцию и выдвигать свою кандидатуру на третий президентский срок.

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