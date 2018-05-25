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Путин не намерен менять Конституцию и выдвигаться на третий срок

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Президент России Владимир Путин заявил, что не намерен вносить изменения в Конституцию страны и выдвигаться на третий срок. 

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«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. И сейчас у меня второй срок. И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все», — сказал он на встрече с руководителями и главными редакторами международных информационных агентств в ходе Петербургского международного экономического форума в пятницу, 25 мая.

Глава государства отметил, что намерен придерживаться этого правила в будущем.

Владимир Путин принес присягу в качестве президента России 7 мая в Кремле. Он был переизбран гражданами страны на пост главы государства по итогам выборов, состоявшихся в марте 2018 года. Политик занимает должность президента РФ в четвертый раз — впервые его избрали президентом в 2000 году, а в 2008 году он возглавил правительство.

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