Путин не намерен менять Конституцию и выдвигаться на третий срок

Президент России Владимир Путин заявил, что не намерен вносить изменения в Конституцию страны и выдвигаться на третий срок.

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. И сейчас у меня второй срок. И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все», — сказал он на встрече с руководителями и главными редакторами международных информационных агентств в ходе Петербургского международного экономического форума в пятницу, 25 мая.

Глава государства отметил, что намерен придерживаться этого правила в будущем.

Владимир Путин принес присягу в качестве президента России 7 мая в Кремле. Он был переизбран гражданами страны на пост главы государства по итогам выборов, состоявшихся в марте 2018 года. Политик занимает должность президента РФ в четвертый раз — впервые его избрали президентом в 2000 году, а в 2008 году он возглавил правительство.