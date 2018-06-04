Путин рассказал о необходимых России политиках

Президент России Владимир Путин, говоря об оппозиционере Алексее Навальном, заявил, что стране нужны политики с позитивной повесткой дня.

«Мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего президента Грузии», — сказал российский президент.

В интервью австрийскому телеканалу ORF Путин подчеркнул, что нужны люди, которые «не просто обозначают проблемы, которых у нас достаточно». Он отметил, что некоторые люди «выхватывают проблему» и «раскручивают на внутриполитической арене.

При этом президент отметил, что проблемы есть в любой стране.

«А если у той и другой политической силы уровень доверия измеряется 1, 2, 3 процентами либо сотыми долями процентов, то о чем мы тогда говорим? Тогда, пожалуйста, вот вам Саакашвили. Зачем нам такие клоуны?» — подытожил российский лидер.

Ранее Путин заявил о свободном интернете в России. По его словам, никто интернет не закрывал и избиратели могут посмотреть на любого человека.