Путин прокомментировал свои фото с голым торсом
Президент России Владимир Путин прокомментировал публикацию своих фотографий с голым торсом на сайте Кремля, отметив, что во время отдыха не хочет прятаться за кустами.
Во время интервью австрийскому телеканалу ORF российский лидер объяснил, откуда появляются его фотографии «в полуголом виде», сделанные не папарацци или туристами и опубликованные на сайте Кремля.
«Вы сказали «в полуголом». Слава богу, не «в голом». Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу», — уточнил Путин.
В августе 2017 года Путин провел двухдневный отдых в Южной Сибири, где успел порыбачить. Позже Кремль опубликовал фото главы государства с голым торсом и видео подводной рыбалки. Иностранные СМИ восхитила физическая форма российского президента.