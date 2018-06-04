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Путин прокомментировал свои фото с голым торсом

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба президента РФ/Владимир Агафонов
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Президент России Владимир Путин прокомментировал публикацию своих фотографий с голым торсом на сайте Кремля, отметив, что во время отдыха не хочет прятаться за кустами.

Во время интервью австрийскому телеканалу ORF российский лидер объяснил, откуда появляются его фотографии «в полуголом виде», сделанные не папарацци или туристами и опубликованные на сайте Кремля.

«Вы сказали «в полуголом». Слава богу, не «в голом». Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу», — уточнил Путин.

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Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Владимир Путин перед началом подводной охоты на горном озере в Республике Тыва. Глава государства уже не первый раз посещает эти края
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент охотился с маской и трубкой, преследуя щук. Одной из них удавалось уходить от погони около двух часов
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Путешествуя по Тыве, Владимир Путин каждый раз старается бывать в новых местах. И эта поездка не стала исключением
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время похода по горам
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Глава государства с пойманным трофеем. Весь процесс охоты записывался на камеру, установленную на маске российского лидера
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Владимир Путин плывет по горному озеру республики Тыва. Вода в озере не прогревается выше 17 градусов
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент во время отдыха
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Один из горных водоемов в труднодоступной тайге, где рыбачил президент в начале августа
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Во время отдыха на каскаде горных озер
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В августе 2017 года Путин провел двухдневный отдых в Южной Сибири, где успел порыбачить. Позже Кремль опубликовал фото главы государства с голым торсом и видео подводной рыбалки. Иностранные СМИ восхитила физическая форма российского президента.

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