Путин заявил о страхе перед ядерной войной между США и КНДР

Россия считает чрезвычайно важным урегулирование ситуации на Корейском полуострове и сделает всё для недопущения военной эскалации конфликта. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

Политик отметил, что мысль о развязывании ядерной войны между КНДР и США наводит на Москву страх. «Если кто-то и существует, кто не заинтересован в этом, то это мы — Северная Корея наш сосед», — пояснил президент.

Путин отметил, что полигон для испытаний ядерного оружия, который недавно уничтожили власти Северной Кореи, расположен в 190 км от российской границы. «Для нас это чрезвычайно важно, поэтому мы сделаем всё возможное для разрядки на Корейском полуострове», — подчеркнул российский лидер.

При этом, по словам главы государства, Москва возлагает большие надежды на личную встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, поскольку «слишком далеко зашло дело с обоюдными обвинениями». Однако Путин высказался против того, чтобы отказ Пхеньяна от ядерного оружия стал «дорогой с односторонним движением».

«Если лидер КНДР подкрепит свое намерение практическими шагами, к примеру, прекратит дальнейшие ракетные испытания и атомные испытания, тогда противоположная сторона должна принять понятные и четкие шаги навстречу», — подчеркнул президент России, добавив, что продолжение военных маневров в этом случае будет контрпродуктивным.

Ранее 4 июня в СМИ появилась информация, что встреча президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына может состояться раньше Восточного экономического форума (ВЭФ), который запланирован на сентябрь.