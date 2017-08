Иностранные СМИ высоко оценили физическую форму президента России Владимира Путина на появившихся фотографиях с двухдневного отдыха в Сибири.

«Здоров, силен и полон сил», –– прокомментировали западные журналисты кадры, на которых российский лидер рыбачит и загорает на солнце без рубашки.

Издание Daily Mail в числе первых выразило свое восхищение отдыхом Путина, написав, что президент «без сорочки пошел на рыбалку и наслаждался пребыванием на солнце».

