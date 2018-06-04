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Путин заявил о свободном интернете в России

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Интернет в России свободный, заявил президент страны Владимир Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

Глава государства подчеркнул, что никто интернет не закрывал и избиратели могут посмотреть на любого человека.

Кроме того, Путин отметил, что средства массовой информации в стране также свободные, а любые фигуранты различных политических направлений и движений могут выходить и заявлять о себе.

Ранее Путин назвал Австрию доверенным партнером России в Евросоюзе и подчеркнул, что за долгие годы между странами сложились «хорошие и тесные отношения».

Глава государства встретится с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастьяном Курцем в рамках визита в страну 5 июня. Ранее, 3 июня, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе призвал Евросоюз снять санкции с России.

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