Путин заявил о свободном интернете в России

Интернет в России свободный, заявил президент страны Владимир Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

Глава государства подчеркнул, что никто интернет не закрывал и избиратели могут посмотреть на любого человека.

Кроме того, Путин отметил, что средства массовой информации в стране также свободные, а любые фигуранты различных политических направлений и движений могут выходить и заявлять о себе.

Ранее Путин назвал Австрию доверенным партнером России в Евросоюзе и подчеркнул, что за долгие годы между странами сложились «хорошие и тесные отношения».

Глава государства встретится с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастьяном Курцем в рамках визита в страну 5 июня. Ранее, 3 июня, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе призвал Евросоюз снять санкции с России.