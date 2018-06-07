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Путин рассказал о высокой цене ошибки политика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Политикам необходимо следовать правилу для автомобилистов «не уверен — не обгоняй». Об этом в ходе «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин.

Отвечая на вопрос, что он делает, когда не знает, что делать, Путин заявил, что нужно применять это правило, потому что цена ошибки в политике слишком велика.

Президент добавил, что при этом он все же старается «найти решение и прийти к устойчивому мнению о том, что действительно нужно и целесообразно».

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